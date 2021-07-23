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Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов

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Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд Молдавии утвердил окончательные итоги досрочных парламентских выборов и мандаты депутатов нового созыва. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, судьи не усмотрели серьезных нарушений в отчете Центральной избирательной комиссии об итогах голосования. В состав парламента войдет 101 депутат от трех партий. Указ об утверждении результатов плебисцита президент страны Майя Санду подпишет 23 июля, а первое заседание избранного органа власти должно состояться в понедельник, 26 июля.

В конце апреля Санду подписала указ о роспуске парламента, обвинив депутатов в узурпации власти. Новые выборы были назначены на 11 июля.

По итогам голосования пропрезидентская партия «Действие и солидарность» набрала 52,72 процента голосов. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовали 27,23 процента избирателей, за партию «Шор» — 5,75 процента. Остальные политические силы не смогли преодолеть избирательный порог.

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