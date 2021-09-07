В Молдавии обвинили Запад в навязывании антироссийского курса

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Запад в навязывании стране антироссийского курса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Политик выразил сожаление, что спикер парламента Игорь Гросу отказался направить наблюдателей на выборы в Госдуму и назвал это недружественным шагом, напомнив, что за 20 лет не было ни одного случая, когда молдавских наблюдателей не было в России.

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«Многие западные страны, которые проводят антироссийскую политику, приняли решение не направлять наблюдателей. Это практически пробный шаг к тому, чтобы Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям. Это ошибка, это неправильно», — подчеркнул Додон.

Экс-президент добавил, что Молдавии следует скорректировать позицию и развивать стратегическое партнерство с Россией. Он заключил, что руководство страны получает «указания западных кураторов» избегать контактов с Москвой.

3 августа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли на фоне пандемии коронавируса.

