Додон осудил отказ парламента Молдавии наблюдать за выборами в Госдуму

Решение депутатов парламента Молдавии не принимать участия в наблюдении за выборами в Госдуму в России из-за загруженности вызывает сожаление. Об этом сообщает бывший президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, обоснование отказа является надуманным, а нынешнее руководство страны во главе с президентом Майей Санду намеренно тормозит нормализацию отношений с Россией, несмотря на грядущий 20-летний юбилей Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдавия.
«Непонятно, о какой "загруженной повестке" идет речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером [Игорем] Гросу», — подчеркнул Додон.
Бывший молдавский лидер напомнил, что в предыдущие годы Молдавия и Россия взаимно направляли наблюдателей на выборы разных уровней, что «соответствовало конструктивному духу многогранной двусторонней молдавско-российской повестки». Поэтому он призвал власти отказаться от подобного «демарша» ради улучшения взаимодействия с Россией.
3 августа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры.