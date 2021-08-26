Президент Молдавии объяснила участие в «Крымской платформе»

Президент Молдавии Майя Санду в ходе брифинга с польским лидером Анджеем Дудой, который прибыл в Кишинев по случаю празднования 30-летия независимости республики, прокомментировала участие в саммите «Крымская платформа». Прямая трансляция мероприятия доступна на YouTube.

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Санду упомянула заявление МИД России о том, что участие некоторых в стран в организованном украинскими властями саммите будет рассматриваться как посягательство на территориальную цельность страны. Молдавский лидер объяснила, что «внешнюю политику диктуют интересы граждан Республики Молдова». Она также отметила, что солидарна с Украиной в вопросах защиты территориальной целостности государства и других национальных интересов.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

Ранее Санду высказалась о том, что Молдавии следует восстановить диалог с Россией по всем направлениям. По ее словам, переговоры должны начаться оперативно. Молдавский лидер добавила, что обсуждение всестороннего сотрудничества будут вестись на уровне правительств и, возможно, глав двух государств.

Позже по ее приглашению на переговоры приехал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он заявил, что Молдавия и Россия «договорились о взаимодействии» по вопросам вывоза оставшихся боеприпасов из Приднестровья.