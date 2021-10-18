Рекламу набора «КуниЛи» ресторана «ЁбиДоЁби» сочли непристойной

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сочло рекламу сети ресторанов суши и роллов «ЁбиДоЁби» непристойной и матерной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В УФАС пожаловались жители города. Их возмутила реклама «Не материмся и вкусно готовим. Набор "КуниЛи" 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi Rolls».

По данным УФАС, сначала дело завели в отношении владельца местного ресторана, однако он объяснил, что работает по франшизе и получает рекламные материалы от красноярской компании. Предприниматель также уточнил, что в переводе с японского «ЁбиДоЁби» означает выражение «день недели — суббота», а «КуниЛи» — «страна, государство».

После этого в качестве ответчика привлекли ООО «ЁбиДоЁби». «Сегодня, оценив все обстоятельства дела, волгоградское УФАС России вынесло решение о признании рассматриваемой рекламы ненадлежащей, нарушающей требования ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе в связи с тем, что в рекламе использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений», — сообщили в ведомстве.

УФАС планирует обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы добиться смены фирменного наименования ООО «ЁбиДоЁби».

В августе сооснователь «ЁбиДоЁби» Константин Зимен начал получать угрозы убийством после публикации рекламных постов с изображением темнокожего мужчины в компании девушек европейской внешности. Пользователи, в основном мужчины, начали писать гневные комментарии Зимену, обвинять сеть в пропаганде «мультикультурализма» и даже угрожать владельцам бренда расправой.