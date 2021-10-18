В Солнечной системе существовал загадочный разрыв

Исследователи из Великобритании, США и Китая показали, что внутри существовавшего на раннем этапе развития Солнечной системы протопланетного диска около 4,5 миллиардов лет назад существовал разрыв. Статья международной команды ученых опубликована в журнале Science Advances.

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За последние несколько десятилетий ученые обнаружили загадочную разницу в составе падающих на Землю астероидов — так называемую «изотопную дихотомию»: как правило, небесное тело содержало лишь определенную комбинацию изотопов. Было предположено, что эта дихотомия была вызвана разрывом в протопланетном диске ранней Солнечной системы.

Исследователи из Массачусетского технологического института, Оксфордского университета и Университета Цинхуа оценили с помощью СКВИД (сверхчувствительных магнитометров) силу магнитных полей в хондрах — быстро затвердевших каплях расплавленного силикатного вещества — в двух группах метеоритов-хондритов: «неуглеродистых», которые, как предполагается, происходят из более близкого к Солнцу региона, и «углеродистых», предположительно возникших в более удаленном от светила регионе. Выяснилось, что индукция изначального магнитного поля вторых была сильнее — около 100 микротесла по сравнению с 50 (такой же, как и у Земли сейчас).

Сила магнитного поля планетарной система служит мерой ее скорости аккреции — того, какое количество газа и пыли она сможет притянуть к своему центру. Измерения ученых показывают, что внешний регион Солнечной системы аккрецировал гораздо сильнее, чем внутренние. По результатам моделирования исследователи пришли к выводу, что между двумя областями существовал разрыв, которые уменьшал количество газа и пыли, притягиваемого к Солнцу. «Разрывы часто встречаются в протопланетных системах, и сейчас мы показали, что в нашей Солнечной системе также существовал подобный», — отметил ведущий автор исследования Кауэ Борлина.