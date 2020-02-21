Появление Земли признали неслучайным

Ученые Университета Копенгагена выяснили, что Протоземля — предшественник Земли — сформировалась всего лишь за пять миллионов лет, что гораздо быстрее, чем считалось ранее. Исследователи признали, что причиной ее появления были не случайные столкновения метеоритов, а накопление вещества специфического состава. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили состав изотопов железа в различных метеоритах и обнаружили, что он соответствует земному только в одном типе небесных тел — хондритах CI. Пыль, содержащаяся в этих метеоритах, представляла собой основное вещество протопланетного диска Солнечной системы. Все другие метеориты, включая углеродистые и энстатитовые хондриты, содержат избыток железа-54, что не согласуется с версией о длительном формировании Земли через аккрецию. В этом случае изотопный состав планеты отражал бы смесь изотопного состава различных типов метеоритов.

По словам ученых, результаты свидетельствуют о более быстрой аккреции в течение пяти миллионов лет, когда богатый летучими веществами материал притягивался молодым Солнцем через внутреннюю часть протопланетного диска. Исследователи полагают, что такой же процесс может происходить и в других протопланетных дисках. Планеты способны формироваться гораздо быстрее, чем если бы они росли исключительно в результате случайных столкновений между телами.

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