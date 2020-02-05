Раскрыта тайна Сердца Плутона

Международная группа ученых раскрыла тайну происхождения геологических структур на поверхности Плутона. Оказалось, что Область Томбо, которая представляет собой заполненную кристаллическим азотом сердцевидную область, контролирует ветры и таким образом влияет на рельеф карликовой планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В течение дня тонкий слой азотного льда нагревается и превращается в газ, который наряду с окисью углерода и метаном составляет атмосферу Плутона. Ночью газ конденсируется обратно в лед, и этот цикл заставляет газовую оболочку планеты перемещаться на запад — в направлении, противоположном вращению вокруг оси. Это явление называется ретро-вращением. При этом образующиеся ветры переносят пыль и частицы льда, формируя темные полосы и равнины в северных и северо-западных регионах.

По словам ученых, ни в одном другом месте Солнечной системы нет такой атмосферы, кроме, возможно, Тритона — спутника Нептуна.

Большая часть азотного льда Плутона находится в Области Томбо. Ее левая «доля» представляет собой ледяной покров длиной около тысячи километров, расположенный на Равнине Спутника — низменности глубиной три километра. Правая «доля» сердца сформирована высокогорьями и богатыми азотом ледниками, которые протягиваются до Равнины.

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