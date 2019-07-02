Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли «инопланетном зонде»

Ученые Университета Мэриленда в США выяснили истинную природу астероида Оумуамуа, прилетевшего из другой планетной системы. Они показали, что версия, согласно которой небесное тело является искусственным инопланетным зондом, не является состоятельной. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Команда из 14 специалистов провела всесторонний анализ параметров астероида, в том числе его вращения, формы, скорости и траектории. Оказалось, что необычное поведение небесного тела согласуется с версиями о естественном происхождении объекта. Иными словами, нет причин полагать, что Оумуамуа является искусственным солнечным парусом.

Ученые также рассмотрели ряд механизмов, с помощью которых астероид покинул свою собственную планетную систему. Астрономы считают, что небесное тело было выброшено газовым гигантом вроде Юпитера. В нашей Солнечной системе эта крупная планета, возможно, способствовала появлению облака Оорта, состоящего из ледяных тел. Оно располагается далеко за орбитой Плутона, и слабая гравитация Солнца позволяет астероидам уходить в межзвездное пространство.

Оумуамуа — первый межзвездный объект, который удалось обнаружить человеку. Астероид был найден 19 октября 2017 года на расстоянии 0,25 астрономической единицы от Земли (четверть расстояния между Солнцем и Землей). Когда объект начал покидать Солнечную систему, его скорость неожиданно увеличилась, а не замедлилась, как прогнозировали астрономы. Именно это заставило некоторых специалистов всерьез рассматривать версию о том, что астероид на самом деле является инопланетным зондом.

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