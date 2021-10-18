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Названы причины исламизации Чечни в 1990-е

Доктор наук Осмаев об исламизации Чечни в 90-е: надеялись, что арабские страны оценят
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Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Усиление исламизации Чечни во второй половине 90-х годов, когда республика находилась под контролем боевиков, никем в ней не оспаривалось. Одной из причин этого процесса была надежда на помощь со стороны арабских стран. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал доктор исторических наук, автор книг и научных публикаций по новейшей истории Чечни Аббаз Осмаев.

«Направление в сторону религии тогда не оспаривалось. Ведь воевали под знаменами ислама, объявили джихад — священную войну. Выбранный курс невозможно было критиковать», — отметил он.

Он также напомнил, что в период, когда Чечней руководил Зелимхан Яндарбиев, были введены шариатские суды. Они выносили решения, взяв за основу суданский уголовный кодекс. При этом первые такие суды возникли еще в ходе военных действий на территориях, которые контролировали боевики, уточнил собеседник «Ленты.ру».

«Уже тогда за употребление спиртных напитков стали наказывать палочными ударами. С одной стороны, это была дань настроениям, царившим в республике. С другой, — тогдашние власти надеялись, что арабские страны оценят нововведения и окажут помощь», — сказал Осмаев.

По его словам, такие надежды боевиков были беспочвенны, поскольку «ни одна арабская республика не пойдет на то, чтобы портить отношения с Россией из-за какой-либо ее части, как бы она не называлась».

В 1994 году в Чечне началась первая чеченская кампания, главной целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война окончилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, в результате регион остался под контролем боевиков. В 1999 году началась вторая чеченская кампания, ее активная фаза продлилась до весны 2000-го. Конфликт полностью завершился в 2009 году.

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