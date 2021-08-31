Российские военные объяснили причины считать Хасавюртовский мир предательством

Бывшие военнослужащие федеральных сил, участвовавшие в первой чеченской войне, объяснили «Ленте.ру», почему считают подписание 25 лет назад Хасавюртовских соглашений предательством со стороны командования и политиков. По их мнению, именно из-за мира с боевиками началась вторая чеченская война, тогда как первую они были способны закончить в свою пользу.

Так, командир сводного отряда СОБР МВД в 1996 году Владимир Самохвалов рассказал, что спустя 25 лет после подписания мира у него сохраняется двоякое отношение к этому эпизоду. С одной стороны, Соглашение спасло много жизней, однако в итоге привело ко второй чеченской войне, считает бывший военный.

«Вмешавшиеся в конфликт политики, можно сказать, предали российские вооруженные силы, которые шли в наступление и могли закончить дело именно в тот период (в августе 1996 года шли бои за Грозный, — «Лента.ру»). Ведь были разработаны планы, мероприятия. Все хотели завершить войну в свою пользу. Считаю, так бы и произошло, если бы не остановка. Если бы не Соглашения, не бы не было и второй чеченской», — сказал Самохвалов.

Занимавший должность заместителя командира взвода в 1996 году Михаил Голубчиков заявил, что уважение военных к подписавшему мирный договор генералу Александру Лебедю резко снизилось.

«Военные восприняли подписание соглашений крайне негативно. Выходило, будто все смерти наших ребят были напрасны, — рассказал Голубчиков. — Боевики постоянно нарушали Хасавюртовские соглашения. Нам нельзя было стрелять, по нам — пожалуйста. Происходили нападения и на колонны, и на блокпосты».

В свою очередь, командовавший мотострелковым отделением 166-й бригаде Андрей Волков считает, что к лету 1996 года российские войска достигли всех ключевых позиций.

«Равнина была наша. Горы, основные базы — тоже. Так что соглашения эти считаю предательством. Взять и после всех потерь так просто отдать? Потом все равно кровью забирали обратно», — объяснил Волков.

Подобного мнения придерживается матрос морской пехоты Тихоокеанского флота в 1995 году Анатолий Старкявичюс. Он заявил, что в первую чеченскую нужно было «идти до конца также, как и в Великую Отечественную войну».

Ранее бывший военнослужащий внутренних войск МВД Александр Титов описал зверства боевиков, которые они творили над российскими солдатами во время решающих боев за Грозный в первую чеченскую войну.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. В августе 1996-го начальник штаба Вооружённых сил Чеченской Республики Ичкерии Аслан Масхадов и секретарь Совета безопасности Российской Федерации Александр Лебедь подписали Хасавюртовские соглашения, которые положили конец войне. Подписавшие стороны обязаны были отказаться от применения силы, а также соблюдать принципы Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Боевые действия в Чечне закончились, однако вопрос о статусе региона остался нерешенным.