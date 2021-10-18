Тимати показал новую машину за 85 миллионов рублей

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, показал поклонникам свой новый автомобиль. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

Музыкант приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet из лимитированной серии компании, которая состоит из 99 экземпляров. По информации Telegram-канала «Только никому», машина обошлась Тимати в 85 миллионов рублей, тогда как стоимость самой дорогой версии в серии составляет 1,5 миллиона евро (более 123 миллионов рублей).

Сообщается, что автомобиль оснащен комфортными сиденьями с откидными столиками, климат-контролем, мониторами и аудиосистемой и способен развить скорость в 100 километров в час за шесть секунд.

«В своей собственной категории», — подписал рэпер пост, который набрал 6,6 миллиона лайков.

В мае Тимати купил спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. На размещенных в Instagram кадрах певец зашел в салон вместе с сыном Ратмиром. Известно, что на тот момент цена аналогичного автомобиля на портале «Авто.ру» составляла 39,7 миллиона рублей.

