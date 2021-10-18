МВФ и Украина договорились о пересмотре кредитной программы

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что достиг соглашения с Украиной о пересмотре кредитной программы, в рамках которой страна рассчитывает получить 700 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письменное заявление МВФ.

«Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы исполнительным советом МВФ», — сообщили в МВФ.

В сентябре стало известно, что Украина может получить от МВФ транш в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года. По подсчетам Евросоюза, размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года, составляет 16,5 миллиарда евро. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ.