Экономика
 
Последние новости
Путин заявил о «каждом втором» с иностранным паспортом на «Эхе Москвы»
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Оценен эффект от жирности молока на здоровье
Операция по спасению вмерзших в лед россиян попала на видео
Американцы испугались исчезновения озера
Оценены слова премьер-министра Японии о «суверенитете» над Курилами
Вторжение жирных ядовитых змей началось в Австралии
Воздушный шар с туристами врезался в музей в Италии и попал на видео
Ведущая «Эха» пошутила после слов Путина о каждом втором с иностранным паспортом
В сети вспомнили признание Собчак в привычке контролировать водителей
Новости партнеров

Украина получит деньги от МВФ

Украина может получить транш от МВФ в размере 1,4 миллиарда долларов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на финансовый холдинг J.P. Morgan.

J.P. Morgan рассматривает размер этой суммы в диапазоне от одного до 1,5 миллиарда долларов. Однако МВФ может выплатить меньшую сумму, учитывая распределение специальных прав заимствования SDR — искусственного платежного средства, созданного Фондом, которое используется только при межгосударственных расчетах, и его нельзя обналичить.

Аналитики ожидают, что Национальный банк Украины продолжит повышение процентной ставки и в первом квартале 2022 года она вырастет с нынешних 8,5 процента годовых до 9 процентов, во втором квартале — до 9,25 процента, в четвертом — до 9,5 процента.

J.P. Morgan ожидает роста украинского ВВП на 4,5 процента в 2021 году и на 5э процентов в 2022 году. В то же время аналитики холдинга повысили прогноз годовой инфляции до 9,2 процента в 2021 году по сравнению с апрельской оценкой в 9 процентов. В 2022 году ожидается инфляция на уровне 7,8 процента по сравнению 7,3 процента, прогнозируемых в апреле.

В сентябре Украина получила транш от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро. Президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем Twitter, что выделение транша свидетельствует о солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом. Первый транш страна получила в декабре 2020 года. По подсчетам Евросоюза, размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года, составляет 16,5 миллиарда евро. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине предупредили о зимнем «реванше Путина»
В России не нашли рычагов давления Украины на «Газпром»
Путин предупредил об угрозе прекращения транзита газа в Европу через Украину
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
04:39Сегодня

Названы самые популярные автомобили в России

04:16Сегодня

ЕС выделит Афганистану миллиард евро на борьбу с кризисом

03:50Сегодня

Минфин спрогнозировал снижение нефтегазовой зависимости России

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
03:05Сегодня

В США приняли предотвращающий дефолт законопроект о повышении госдолга

02:53Сегодня

МФЦ захотели обязать принимать карты «Мир»

02:16Сегодня

Забастовка металлургов остановила производство BMW

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
02:11Сегодня

Финансист назвал лучшую валюту для заработка в энергокризис

01:37Сегодня

Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества

00:16Сегодня

Европейцам предложат заработать на вине и сыре

Россия
ГИБДД начнет по-новому искать нарушивших правила в Москве водителей
Патрушев обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
Власти Москвы объявили о введении экспресс-тестов на COVID-19 в десяти школах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
В Госдуме объяснили слова об отмене пенсионной реформы
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Наличный обман.
Акционеры «Сити Инвест Банка» могут стать фигурантами дела о мошенничестве
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц россиян
«Включили музыку — значит кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о пережитом насилии, унижении и боли
Истязавший трехлетнего сына российский уголовник получил срок
Российский подросток защищал мать и получил от мигранта пять ударов ножом
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяные россияне до смерти забили прохожего за разбитые бутылки с алкоголем
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Информацию о переносе осенних каникул в башкирских школах опровергли
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Ургант объяснил причины популярности сериала «Игра в кальмара»
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Премия Рунета определит самых открытых и коммуникабельных чиновников
Дмитрий МуратовГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.
Он посвятил ее иноагентам и погибшим коллегам
Путин заявил о «каждом втором» с иностранным паспортом на «Эхе Москвы»
Все материалы
Ценности
Христианка снялась в порно втайне от матери и была отвергнута церковью
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
В магазине популярного бренда клиентке случайно продали футболку мертвеца
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Бузова пришла на «Вечерний Ургант» в платье за 1200 рублей
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Hyundai Sonata обзавелась «киношной» версией
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Футуристичный минивэн Hyundai Staria превратился в школьный автобус
Как и зачем старинные автомобили переводят на электротягу?
Классические модели, которые теперь можно заряжать от розетки
Honda HR-V нового поколения добрался до Европы
Вечно молодой. Volkswagen Golf GTI
Привет из прошлого в оболочке из будущего
Tesla выпустит собственное пиво
Все материалы
Среда обитания
Климатическая катастрофа оказалась главной угрозой для жизни и здоровья
Крабы-мутанты поставили под угрозу рыболовство Британии
На пути спасения планеты от климатической катастрофы встали олени
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Названы главные покупатели недвижимости в Турции
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Поляница удалая «Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»
Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
Город-герой Москва.
Что помогло советской армии отстоять столицу в годы Великой Отечественной войны?
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Посягнули на святое:
как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Все материалы