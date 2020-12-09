Европа дала Украине деньги на борьбу с пандемией

Европа дала Украине еще денег, они нужны для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и кризисом. В среду, 9 декабря, Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву 600 миллионов евро в рамках пакета макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

В сообщении ЕК отмечается, что Украина стала седьмой страной, которая получила выплату из программы ЕС объемом в три миллиарда евро, предназначенной для 10 государств — партнеров Евросоюза. По словам представителей комиссии, «данная выплата будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности на Украине, позволяя стране выделять ресурсы для достижения результатов в борьбе с пандемией». Это первый транш, ЕК готова дать еще денег, но для этого Украине нужно выполнить несколько условий: в частности, речь идет об улучшении деловой среды в стране и борьбе с коррупцией.

В украинском Минфине в свою очередь уточнили условия транша: деньги были получены под процентную ставку 0,125 процента со сроком погашения в июне 2035 года.

Ранее в декабре Евросоюз подсчитал размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года. Он составляет 16,5 миллиарда евро. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ.