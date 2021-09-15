Украина получит еще денег от Европы

ЕК одобрила второй транш макрофинансовой помощи для Украины на 600 миллионов евро

Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине еще одного транша финансовой помощи в размере 600 миллионов евро, деньги страна получит осенью. Информацию об этом в своем Twitter подтвердил президент страны Владимир Зеленский.

«Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 миллионов евро», — написал он и добавил, что это свидетельствует о солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19.

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Как уточнял вице-президент ЕК и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, это будет уже вторая выплата. «Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», — приводит его слова «РБК-Украина». Домбровскис добавил, что выплата стала возможна благодаря тому, что страна выполнила условие получения денег. «Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом по текущей программе Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса», — пояснил еврокомиссар.

Ожидается, что деньги Киев получит в октябре. Первый транш страна получила в декабре 2020 года. В ЕК отмечали, что «данная выплата будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности на Украине, позволяя стране выделять ресурсы для достижения результатов в борьбе с пандемией». Чтобы получить еще денег, Киев должен был выполнить несколько условий: в частности, речь шла об улучшении деловой среды в стране и борьбе с коррупцией.

По подсчетам Евросоюза, размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года, составляет 16,5 миллиарда евро. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ.