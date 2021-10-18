Основатель «Тануки» назвал следующий шаг в борьбе с «Мужским государством»

Основатель «Тануки» Орлов: глава «Мужского государства» сядет в тюрьму в ближайшее время

Вслед за признанием в России организации «Мужское государство» экстремистской ее лидера Владислава Позднякова ждет тюрьма. Об этом заявил «Ленте.ру» основатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов.

«Сейчас, когда их признали экстремистской организацией, они будут под тотальным запретом везде на территории России. А следующий шаг — руководитель этой организации сядет в тюрьму в ближайшее время», — сказал он.

О том, что движение «Мужское государство» признали экстремистским, стало известно в понедельник, 18 октября. Такое решение принял Нижегородский областной суд. Организация не была зарегистрирована в установленном порядке, на деятельность ее сторонников поступали жалобы.

Мессенджер Telegram заблокировал каналы лидера движения Владислава Позднякова 12 октября. В то же время его запасной Telegram-канал с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал функционировать, как и канал, через который его сторонники координировали рейды.

Ранее «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикации с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. После нападок представители компании обратились к владельцу Telegram Павлу Дурову и Минцифры с просьбой заблокировать Telegram-каналы Позднякова. На угрозы после поддержки «Тануки» пожаловались и некоторые россияне. Позже стало известно, что лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном.