В России отреагировали на смерть бывшего госсекретаря США

Скончавшийся от осложнений после коронавируса бывший госсекретарь США Колин Пауэлл был «исключительно» грамотным генералом. Так на новость о его смерти отреагировал экс-начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев, его слова приводит телеканал «Звезда».

«Адекватный, с ним интересно было вести переговоры. Ну, как говорят, царствие небесное. Единственный прокол у него был — с пробиркой. Его с ней подставили. В полном смысле слова. Там никаких отравляющих веществ не было», — отметил Моисеев.

Так же о Пауэлле телеканалу высказался бывший заместитель генсека ООН, глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Он назвал экс-госсекретаря обаятельным, восприимчивым к идеям, умеющим слушать, отстаивавшем интересы США «не по-солдатски, а весьма элегантно и зачастую с юмором».

«У меня остались самые добрые впечатления о нем. У него был геополитически широкий взгляд на многие проблемы», — подчеркнул Орджоникидзе.

Дипломат также вспомнил о выступлении Пауэлла с пробиркой в ООН. По его словам, тот очень тяжело воспринимал последствия ситуации, из-за чего не принял предложения занять различные должности в американском правительстве. Орджоникидзе добавил, что в его памяти Пауэлл остался как «человек масштабного мышления, с которым можно было вести переговоры, разговаривать и договариваться в конечном итоге».

О смерти Пауэлла стало известно ранее, 18 октября. В 2003 году он выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Позже стало известно, что это не соответствовало действительности.