В Совфеде отреагировали на заявления США о «размещении Россией ракет в Европе»

Высказывания Соединенных Штатов о якобы размещении Россией ракет в Европе можно назвать голословными. Так на них отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

По его словам, обсуждать соответствующие темы нужно на экспертных консультациях, а не через «мегафонную дипломатию», в частности, когда «у нее от дипломатии только мегафон». «Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую», — отметил сенатор.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — он ответил на вопрос о том, как администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена оценивает инициативу российского лидера Владимира Путина о введении мораториев на развертывание подобных вооружений в Европе.