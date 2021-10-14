США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, как администрация американского лидера Джо Байдена оценивает инициативу президента Владимира Путина о введении мораториев на развертывание подобных вооружений в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — подчеркнул Эберхардт.

Ранее и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Москва призывает страны НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

