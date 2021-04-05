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Россия пригрозила ответить на ракетные угрозы со стороны Запада

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство иностранных дел России пригрозило ответить на ракетные угрозы со стороны Запада. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Там рассказали, что в последние недели Пентагон анонсировал ряд шагов по разработке и развертыванию вооружений, которые ранее запрещались Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разорванным Вашингтоном в 2019 году. С этой целью будут созданы специальные оперативные группы, которые планируется разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе — в том числе, из соображений подготовки к потенциальному конфликту с Россией. В российском МИД отметили, что британские военные также сообщили о модернизации вооружений, которые могут применяться для поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В министерстве считают, что подобные программы могут привести к «серьезному обострению в ракетной сфере». «Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена все больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — подчеркивается в заявлении.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа 2019 года. Вашингтон разорвал соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает все обвинения.

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