Наряды с глубоким декольте стали трендом у знаменитостей

The Sun: Бейонсе, Адель и Дженнифер Лопес начали размещать фото в нарядах с декольте

Журналисты проанализировали фото знаменитостей в соцсетях и выяснили, что они массово стали сниматься в нарядах с декольте и запустили тренд. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, например, американская певица Бейонсе разместила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она позирует в платье из двух частей: черного топа с декольте и зеленой атласной юбки с разрезом на бедре. Свой образ она дополнила серебристыми босоножками на каблуках и массивным колье с драгоценными камнями.

В то же время британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, снялась для обложки модного журнала Vogue в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте. Известно, что дизайнер бренда изготовила данный наряд специально для фотосессии исполнительницы.

Тренд также поддержала голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес: она появилась на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля в облегающем белом платье, которое было оформлено вырезом, частично оголяющим грудь.

В свою очередь американская певица Николь Шерзингер продемонстрировала свое декольте на фото в пышном белом платье без рукавов.

«Говорить женщинам, что они должны носить, а также что им следует или не следует показывать, — это устаревшая история. Освободите грудь, дамы, и не бойтесь носить декольте вне зависимости от размера вашего бюста», — высказалась модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend).

Ранее в октябре стилист назвала полюбившийся знаменитостям новый модный тренд. Речь идет об изделиях из жемчуга, в которых часто начали появляться на публике певицы Дуа Липа, Билли Айлиш, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, певец Гарри Стайлс и другие.