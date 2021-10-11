Стилист назвала полюбившийся знаменитостям новый модный тренд

Модный эксперт назвала новое любимое украшение знаменитостей, ставшее настоящим модным трендом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет об изделиях из жемчуга, в которых часто начали появляться на публике певицы Дуа Липа, Билли Айлиш, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, певец Гарри Стайлс и другие.

Стилист Рошель Уайт (Rochelle White) рассказала, что в прошлом женщины сочетали такие украшения с вечерними нарядами, поскольку жемчуг символизировал изысканность и роскошь. Однако теперь им можно органично дополнить и повседневный гардероб.

По словам специалистки, носить жемчужные украшения следует с одеждой без узоров и ярких принтов. «Желательно выбирать минималистичные наряды, чтобы жемчуг выделялся на их фоне. Простой браслет или набор жемчужных сережек могут добавить изюминки в любой образ. При этом вы не будете выглядеть старомодно», — пояснила она.

Помимо этого, Уайт отметила, что каплевидный жемчуг удачно сочетается с повседневной одеждой. В то же время цветной жемчуг может придать образу веселый, непринужденный вид.

В августе популярные у женщин в 90-х модные элементы в виде бабочек вновь вернулись в моду. Согласно материалу, символ бабочки распространился в указанное десятилетие благодаря таким знаменитостям, как Сальма Хайек, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Сейчас главными поклонницами данного тренда являются супермодель Белла Хадид и певица Дуа Липа.