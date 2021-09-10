«Мокрые» платья стали трендом среди знаменитостей

Популярные звезды массово снялись в нарядах с эффектом мокрой ткани и запустили тренд. На опубликованные в сети снимки обратили внимание в The Sun.

Речь идет об обтягивающей одежде из полупрозрачного материала. По информации издания, тенденцию на «мокрые» платья начала телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян. В 2019 году знаменитость посетила ежегодный бал Met Gala в платье телесного цвета с глубоким декольте. Оно было украшено прозрачными деталями в форме капель воды, стекающих по наряду.

Сестра Кардашьян Кайли Дженнер также снялась в белом полупрозрачном платье с иллюзией мокрой ткани. Ее запечатлели лежащей на камнях, усыпанных розами. Тем временем в похожем платье длины мини вышла в свет и супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

Кроме того, в «мокром» платье сфотографировали американскую актрису Зендаю. Она прошлась по ковровой дорожке в день премьерного показа фильма «Дюна» на Венецианском кинофестивале в бежевом наряде с короткими рукавами и высоким разрезом на правой ноге.

В августе платья с вырезами на неожиданных местах стали новым летним трендом. Речь идет о нарядах длины мини или миди, талия и верхняя часть подола которых оформлена крупными отверстиями по бокам.