Один цвет стал модным трендом благодаря знаменитостям

Журналисты проанализировали фото знаменитостей в соцсетях и назвали один цвет, который стал среди них модным трендом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о зеленом и его оттенках. По словам эксперта в области поп-культуры Ника Эде (Nick Ede), популярность данного цвета в особенности наблюдается среди представителей поколения Z (людей, родившихся в период с 1996 по 2012 год — прим. «Ленты. ру»).

«Причина, по которой он так популярен, заключается в том, что он эффектный и дерзкий. Благодаря звезде Билли Айлиш зеленый цвет можно заметить на любой улице и в любом интернет-магазине», — заявил он. Известно, что 19-летняя исполнительница больше года ходила с темными волосами, корни которых были окрашены в неоново-зеленый цвет. Кроме того, она неоднократно появлялась на публике в одежде такого же оттенка.

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Эде также заметил, что другая представительница поколения Z, телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер, опубликовала в Instagram фото в облегающем трикотажном платье светло-зеленого оттенка в честь своего 24-летия. В свою очередь, 20-летняя дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась во время светского мероприятия в шелковых рубашке и юбке неоново-зеленого цвета.

Согласно информации издания, мода на данный оттенок распространилась также в сферах маникюра и косметических средств. Более того, многие дизайнеры, которые представили свои весенне-летние коллекции 2022 года на Неделях моды, включили в свои линейки предметы одежды зеленых цветов.

Ранее в октябре стилист назвала полюбившийся знаменитостям новый модный тренд. Речь идет об изделиях из жемчуга, в которых часто начали появляться на публике певицы Дуа Липа, Билли Айлиш, сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид, певец Гарри Стайлс и другие.