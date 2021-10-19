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Песков прокомментировал изменения в графике Путина в связи с ограничениями

Песков: антиковидные ограничения не влияют на работу президента Путина
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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Изменений в графике президента России Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не планируется. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, глава государства научился делать так, чтобы ограничения не оказывали влияние на интенсивность и на содержание его работы.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести по всей стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно. По ее словам, для некоторых регионов такой режим стоит ввести уже с 23 октября. Инициативу Голиковой поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года горожане старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, переводятся на домашний режим. Вместе с тем работодатели должны перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников.

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