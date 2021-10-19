Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в России и мире

Врач Каган: заболеваемость коронавирусом растет не только в России, но и в других странах

Заболеваемость коронавирусом растет не только в России, но и во многих других странах мира, включая те, где вакцинирована большая часть граждан, сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган. Его слова приводят «Известия».

«Например, в Великобритании полностью вакцинировано 66 процентов населения и летом подъем заболеваемости достиг 80 процентов от пиковых значений. При этом число госпитализаций выросло менее чем на 25 процентов», — сказал специалист. По его словам, вакцины «разрывают связь» между инфекциями и госпитализациями.

Каган добавил, что разница между Великобританией и Россией еще и в том, что в среди граждан РФ привито меньше наиболее уязвимых людей. Он уточнил, что риск смерти и госпитализации от COVID-19 резко увеличивается с возрастом.

Врач подчеркнул, что решение как можно быстрее вакцинировать максимальное количество россиян является самым действенным способом борьбы с вирусом. Доля привитых людей имеет определяющее влияние на ситуацию, сказал он.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России можно остановить только с помощью вакцинации. Ее темпы сегодня недостаточно высокие, чтобы улучшить ситуацию в стране. Шунков подчеркнул, что успешность массовой прививочной кампании зависит от активности жителей. Он добавил, что эффект от вакцинации — это вопрос времени.