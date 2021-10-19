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Россиянам перечислили простые способы защитить личные данные от хакеров

Специалист ESET Мур посоветовал использовать менеджер паролей для защиты данных от хакеров
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Большинство пользователей используют в качестве паролей простые комбинации, которые включают в себя личную информацию, находящуюся в открытом доступе. Это делает их учетные записи уязвимыми. Простые способы защитить себя в сети «Ленте.ру» перечислил специалист по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур.

По словам специалиста, 98 процентов не пользуются менеджером паролей или какой-либо системой защиты своих аккаунтов. Как правило, они используют очень простые пароли, в которых содержатся находящиеся в открытом доступе данные. Например, значимые для человека даты или имена детей. «Кроме того, люди по-прежнему используют один и тот же набор слов или словосочетаний в качестве паролей для всех своих учетных записей», — подчеркнул эксперт. Все это позволяет хакерам легко получать доступ к персональным данным россиян.

Мур призвал отказаться от использования одного и того же пароля для разных аккаунтов. «Одного взлома достаточно, чтобы предоставить хакеру доступ ко всем вашим учетным записям, если вы повторно используете пароли», — предупредил специалист. Тем, кто забывает пароли, он порекомендовал использовать специальный менеджер паролей: с его помощью можно хранить и генерировать коды безопасности.

Эксперт также порекомендовал подключить многофакторную аутентификацию и хранить пароли в безопасном месте. По его словам, сторонний менеджер паролей защищает данные лучше, чем стандартные встроенные приложения. Владельцам техники Apple Мур посоветовал скрывать адрес электронной почты. Эксперт рассказал, что пользователи iCloud могут создавать одноразовый электронный адрес, который пересылает входящие электронные письма на настоящий аккаунт. Таким образом, даже если данные будут скомпрометированы, электронная почта пользователя останется в безопасности.

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