Сообщение о распространении COVID-19 привитыми людьми оказалось недостоверным

Разошедшееся в соцсетях сообщение о том, что после вакцинации люди становятся носителями коронавируса, распространяют его среди невакцинированных и представляют угрозу, оказалось недостоверным. Оно основано на неверной интерпретацией слов главы Роспотребнадзора по республике Хакасия Татьяны Романовой.

Так, в сообществах во «ВКонтакте» «Удмуртия против» и «Злой сарапульчанин | Сарапул» появились записи о том, что от вакцинированных людей исходит опасность. Посты сопровождаются фрагментом речи чиновницы.

Первоисточником информации послужил ролик с выступлением Романовой. Полное видео заседания антиковидного штаба в республике было опубликовано в YouTube-канале издания «ИА Хакасия» 15 октября. В ходе заседания возник вопрос о том, можно ли при введении антиковидных мер допускать в общественные места как людей с QR-кодами о вакцинации, так и людей с отрицательными ПЦР-тестами. На это Романова подчеркнула, что вакцинированные люди могут быть носителями вируса, но не болеть им, поэтому для людей без прививки такая ограничительная мера не принесет эффекта.

Однако заразиться коронавирусом от прививки нельзя, так как в препаратах нет активных частиц вируса. Об этом, в частности, говорил и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он заверил, что вакцина не может сделать человека заразным, пояснив, что в прививках используются синтетические вирусы.

19 октября сама глава Роспотребнадзора по Хакасии выступила с призывом вакцинироваться и подчеркнула, что в республике поддерживается запас препаратов для прививок. Все они содержат инактивированный вирус — то есть, заразиться им через укол невозможно. При этом вакцинация значительно снижает риск заболевания, тяжелого течения и летального исхода, напомнила Романова.

О том, что полностью привитые люди не могут заражать других коронавирусом, ранее говорила главный санитарный врач России Анна Попова. Она также добавила, что среди вакцинированных минимальное число заболевших — 0,7 процента от всех случаев заражения. Эту цифру подтверждают и исследования голландских ученых. Речь в данном случае идет о тех людях, кто получил обе дозы вакцины от COVID-19 и выработал иммунитет.

