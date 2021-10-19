Экономист объяснил планы Росстата по новому пересчету бедных россиян

Новая методика пересчета бедных граждан в России позволит определить число нуждающихся и начать расходовать Фонд национального благосостояния, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что изменение методики оценки может говорить как раз о том, что государство дозрело до того, чтобы начать использовать ФНБ по назначению.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян и считать бедных по-новому. Особенное внимание планируется уделить многодетным семьям и пожилым людям. Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы, сумма лота — 3,52 миллиона рублей. Авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян (при таком подходе наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени).
Два объяснения
Коренев отметил, что пока нет возможности оценить новую методику, которую предложит Росстат, и невозможно судить об истинных мотивах ведомства. По его мнению, изменения могут быть произведены с целью искусственно сократить число бедного населения в стране.
«Мы знаем, что Росстат часто корректирует цифры так, что в последний момент они становятся лучше. Он, конечно, всегда находит этому объяснения: что были досчеты, что информация поступает неравномерно и некорректно. Отговорки хорошие. В любом случае, пока мы не увидим методику, придется гадать, — считает экономист. — Впрочем, изменения вполне могут быть связаны и с желанием более точно оценивать адресную помощь. В последние дни СМИ начали постоянно писать о том, что в новом году ФНБ начнет активно расходоваться на соцподдержку. Хотя и непонятно, почему об этом вспомнили только сейчас».
Экономист объяснил, что изначально одной из главных целей создания ФНБ была как раз социальная поддержка населения, а также поддержка программ, обеспечивающих качество жизни населения. В настоящее время фонд стал даже больше, чем предполагалось изначально.
«Предлагаю пока думать о Росстате хорошо, исходя из мысли, что нововведение направлено на более эффективное расходование средств в помощь нуждающимся. И государство наконец дозрело до того, чтобы тратить средства фонда, — предложил Коренев. — И действительно, при таких ценах на газ и нефть ФНБ наполняется стремительно, деньги текут рекой. А новая методика просто поможет лучше понимать, сколько в стране нуждающихся людей».
В настоящее время благосостояние семей вычисляется на основе их денежных доходов, но при этом не берутся в расчет нефинансовые блага, полученные от государства, например, продукты на молочной кухне для детей, бесплатные лекарства или коляски для инвалидов.