Экономист объяснил планы Росстата по новому пересчету бедных россиян

Новая методика пересчета бедных граждан в России позволит определить число нуждающихся и начать расходовать Фонд национального благосостояния, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что изменение методики оценки может говорить как раз о том, что государство дозрело до того, чтобы начать использовать ФНБ по назначению.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян и считать бедных по-новому. Особенное внимание планируется уделить многодетным семьям и пожилым людям. Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы, сумма лота — 3,52 миллиона рублей. Авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян (при таком подходе наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени).

Два объяснения

Коренев отметил, что пока нет возможности оценить новую методику, которую предложит Росстат, и невозможно судить об истинных мотивах ведомства. По его мнению, изменения могут быть произведены с целью искусственно сократить число бедного населения в стране.

«Мы знаем, что Росстат часто корректирует цифры так, что в последний момент они становятся лучше. Он, конечно, всегда находит этому объяснения: что были досчеты, что информация поступает неравномерно и некорректно. Отговорки хорошие. В любом случае, пока мы не увидим методику, придется гадать, — считает экономист. — Впрочем, изменения вполне могут быть связаны и с желанием более точно оценивать адресную помощь. В последние дни СМИ начали постоянно писать о том, что в новом году ФНБ начнет активно расходоваться на соцподдержку. Хотя и непонятно, почему об этом вспомнили только сейчас».

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Экономист объяснил, что изначально одной из главных целей создания ФНБ была как раз социальная поддержка населения, а также поддержка программ, обеспечивающих качество жизни населения. В настоящее время фонд стал даже больше, чем предполагалось изначально.

«Предлагаю пока думать о Росстате хорошо, исходя из мысли, что нововведение направлено на более эффективное расходование средств в помощь нуждающимся. И государство наконец дозрело до того, чтобы тратить средства фонда, — предложил Коренев. — И действительно, при таких ценах на газ и нефть ФНБ наполняется стремительно, деньги текут рекой. А новая методика просто поможет лучше понимать, сколько в стране нуждающихся людей».

В настоящее время благосостояние семей вычисляется на основе их денежных доходов, но при этом не берутся в расчет нефинансовые блага, полученные от государства, например, продукты на молочной кухне для детей, бесплатные лекарства или коляски для инвалидов.