В Госдуме рассказали о работе над вопросом борьбы с бедностью граждан

Профильные комитета Государственной Думы с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — прокомментировал Володин планы Госдумы в связи с низкими доходами граждан.

Парламентарий добавил, что в настоящее время нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы. Поэтому, по его словам, вопрос борьбы с бедностью должен решаться в рамках бюджетных полномочий как всей страны, так и регионов.

Ранее Володин призвал председателя КПРФ Геннадия Зюганова признать результаты выборов в нижнюю палату парламента, обратившись к нему фразой «ну нельзя так, нельзя». Он также отметил, что «Единая Россия» молчит и «домолчится».