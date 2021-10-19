Вышедшую 17 лет назад Half-Life 2 обновили

Valve обновила вышедшую 17 лет назад Half-Life 2. Об этом сообщает издание Wccftech.

Апдейт распространяется как на оригинальную Half-Life 2, так и на ее продолжения — Episode One и Episode Two. Обновление включает в себя увеличенные с 90 до 110 градусов углы обзора игрока. Также игры получили поддержку сверхвысокого разрешения.

Кроме того, в апдейт добавили поддержку кроссплатформенного API Vulkan, с помощью чего упрощается запуск тайтла на компьютерах Linux. «Вся напряженность, вызовы и эмоциональный заряд оригинала в сочетании с удивительным реализмом и отличной управляемостью», — описали обновление в Valve.

Апейт доступен для пользователей в стадии бета-теста. В ближайшее время он появится для всех геймеров.

Half-Life 2 была представлена в 2004 году. Научно-фантастический шутер от первого лица получил статус культового, тайтл неоднократно включали в различные рейтинги лучших игр.

В настоящий момент последней игрой в серии Half-Life является выпущенный в марте 2020 года VR-шутер Alyx. Тайтл доступен только на компьютерах с гарнитурой виртуальной реальности.