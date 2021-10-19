Российский врач назвал помогающее при борьбе с коронавирусом вещество

Врач Болибок: в борьбе с коронавирусом может помочь омега-3

В борьбе с коронавирусом может помочь вещество омега-3. Его в разговоре с «Лентой.ру» назвал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Это соединение, которое способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление», — сказал он.

По словам специалиста, в организме всегда есть баланс провоспалительных и противовоспалительных веществ. Таким образом организм регулирует, «тушить» воспаление или нет. Омега-3, в свою очередь, активизирует процессы «тушения» очагов воспаления.

Ранее россиянам рассказали, что переболевшим коронавирусом надо употреблять продукты, в которых содержатся витамин А, а также омега-3. По словам нутрициолога Ксении Черной, речь идет о печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах. В то же время Черная рекомендовала россиянам сосредоточить внимание на животных источниках омега-3, поскольку, в отличие от растительных, они усваиваются у 100 процентов людей.

