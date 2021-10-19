Врачи назвали необычный симптом рака

Британские врачи сообщили, что частая икота может указывать на онкологическое заболевание. Об этом пишет Daily Express.
Отмечается, что икота может возникнуть из-за чрезмерно быстрого приема пищи, большого количества еды или употребления спиртных напитков. При этом в ряде случаев этот симптом сигнализирует о возникновении рака пищевода.
«Могут появиться признаки рака, если ваш желудок перестанет работать должным образом, и вы заметите, что он раздулся без видимой причины», — заявил доктора Хуссейн Абдех. Врачи призывают обратиться за медицинской помощью, если приступы икоты длятся более 48 часов.
Ранее врачи сообщили о редком симптоме рака легких. Им оказалась боль в пятках. Медики отметили, что бить тревогу следует, если боль в ноге достаточно сильная или не проходит на протяжении двух недель.