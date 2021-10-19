Оценена эффективность распространенного препарата против COVID-19

Исследователи из США показали, что лечение с помощью иммуномодулятора интерферон бета-1a не улучшает состояние пациентов с коронавирусной инфекцией. Более того, его применение приводит к увеличению числа осложнений у пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Посвященная эффективности лечения интерфероном статья специалистов опубликована в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

У интерферона бета-1a — одного из наиболее распространенных препаратов для лечения рассеянного склероза — такая же последовательность аминокислот, как и белка интерферон бета, входящего в группу интерферонов типа I — вырабатываемых иммунной системой человека для борьбы с патогенами. У заразившихся COVID-19 подавляется выработка интерферонов.

В ходе клинического исследования ACTT-3 приняли участие 969 человек из 63 больниц США, Мексики, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Участников исследования разделили на две группы: одним давали комбинацию интерферона бета-1а и противовирусного препарата ремдесевира, а другим — лишь ремдесевир. Последний был использован в качестве активного контроля после того, как было обнаружено, что он был полезнее плацебо для уменьшения времени восстановления после COVID-19.

Ученые во главе со специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что сочетание интеферона и ремдесевира не приносило клинической пользы. Время, после которого пациент начинал выздоравливать как для экспериментальной, так и для контрольной групп составило пять дней. Вероятность улучшения состояния на пятнадцатый день лечения была одинаковой в обеих группах.

Более того, исследователям пришлось прекратить набор участников с тяжелым протеканием COVID-19, требовавших высокопоточной оксигенотерапии и исключить участников с ИВЛ. Выяснилось, что у таких людей прием интерферона увеличивает риск осложнений и тяжелых исходов коронавирусной инфекции. По мнению ученых это связано с тем, что интерферон усиливает воспалительный ответ.