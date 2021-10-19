Клава Кока снялась в откровенном наряде в самом дорогом клипе за карьеру

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, снялась в самом дорогом клипе за свою карьеру в откровенном наряде. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

25-летняя знаменитость опубликовала тизер к вышедшему музыкальному видео на песню «Лалала». На его кадрах она появляется на фоне особняка в белом корсете, черных трусах, кружевных чулках и объемном черном плаще. Ее образ дополнили туфли на каблуках, а также розовый парик.

Известно, что в съемках клипа приняла участие исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, блогерша Ида Галич и известный психолог Юлия Яновская.

«Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере уже готов!» — объявила певица за несколько дней до выхода видео. «Я до сих пор не верю, что это мой клип! (...) Я безумно горжусь всей нашей огромной командой за этот результат!» — подписала она публикацию, которая набрала более 123 тысяч лайков.

Ранее в октябре Клава Кока уличила американскую певицу Леди Гагу в копировании своего наряда. Она обратила внимание на новую публикацию Гаги в Instagram, на которой она позирует на борту частного самолета с боа из стодолларовых купюр. На своей странице девушка опубликовала фото, сделанное на музыкальной премии «Жара» в августе текущего года — на ней россиянка запечатлена на сцене в черных мини-платье, перчатках, босоножках и таком же боа на шее.