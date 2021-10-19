Биолог дал советы по выбору мандаринов

Мандарины должны быть оранжевого или желто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью, сообщил заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрий Сабекия в беседе с РИА Новости.

По его словам, у раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные. Биолог добавил, что абхазские мандарины не обрабатываются химикатами и не покрываются воском для товарного качества. «Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие», — отметил он.

Также Сабекия рассказал о продаже цитрусовых с веточками, которые «являются показателем свежести». «У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских — узкие, чуть продолговатые», — добавил он.

В декабре 2020 года диетолог-нутрициолог Сания Ислямова назвала максимальное число мандаринов, которое допустимо съесть в течение дня. Врач заявила, что за сутки можно съесть не больше четырех цитрусовых, а за один прием пищи — не больше двух. Она добавила, что фрукты стоит употреблять в течение часа после основного приема пищи.