Названа стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 с NFC

Xiaomi представила в России фитнес-трекер Mi Smart Band 6. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

Носимое устройство отличается поддержкой бесконтактных платежей через NFC. В первую очередь, функция бесконтактных платежей будет доступна держателям карт Mastercard. «С выходом нового Mi Smart Band 6 NFC, который мы запускаем совместно с Mastercard, наши пользователи в России получат не только мощное устройство для отслеживания показателей здоровья, но также надежное и безопасное платежное средство», — отметил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань.

Фитнес-трекер имеет полноэкранный AMOLED-дисплей. Аппарат также получил функцию мониторинга активности, пульса, уровня кислорода в крови и сна. В Mi Smart Band 6 загружено 30 режимов упражнений. Представители компании также назвали стоимость девайса на российском рынке. Фитнес-браслет будет доступен за 4490 рублей.

Xiaomi Mi Smart Band 6 появится в продаже с 20 октября. Гаджет можно будет приобрести на сайте Xiaomi и у партнеров компании.

В начале октября представители группы «М.Видео-Эльдорадо» назвали Xiaomi Mi Smart Band 5 самым популярным девайсом в категории фитнес-трекеров в 2021 году. Также в пятерку вошли Xiaomi Mi Smart Band 6, Xiaomi Mi Smart Band 4 и Xiaomi Mi Smart Band 4 c NFC, Honor Band 5.