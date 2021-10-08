Названы самые популярные умные часы

Apple Watch и Xiaomi Mi Band лидируют в своих категориях по продажам в России. Об этом говорится в пресс-релизе группы «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Из отчета компании следует, что за девять месяцев 2021 года продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка четырех миллионов штук и 35 миллиардов рублей, что на 15 и 45 процентов соответственно больше, чем годом ранее. Причем в категории носимых девайсов лидируют умные часы. «На большом экране 24/7 пользователи могут анализировать информацию о состоянии здоровья, контролировать уровень стресса, осознанно тренироваться и отслеживать активность», — отмечают авторы.

Среди производителей умных часов в России лидирует Apple. Модель Apple Watch SE с циферблатом на 40 миллиметров аналитики назвали самой продаваемой на рынке. В топ-5 также вошли Apple Watch Series SE с экраном на 44 миллиметра, Apple Watch Series 6 на 44 миллиметра, Xiaomi Mi Watch Lite и Samsung Galaxy Watch Active2 на 40 миллиметров.

В категории фитнес-трекеров самой популярной моделью оказалась Xiaomi Mi Smart Band 5. Также в пятерку вошли Xiaomi Mi Smart Band 6, Xiaomi Mi Smart Band 4 и Xiaomi Mi Smart Band 4 c NFC, Honor Band 5.

«Выбор в форм-факторе умных часов регулярно расширяется, добавляются новые возможности для общения, заботы о здоровье, тренировок, растет их автономность и объем встроенной памяти, а датчик NFC для бесконтактных платежей стал стандартом», — отметил директор направления «Цифровая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

В начале августа аналитики «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что продажи умных часов в России впервые опередили продажи фитнес-трекеров. По оценке компании, со второй половины 2020 года продажи смарт-часов и фитнес-браслетов сравнялись, а с начала 2021 года произошел перелом.