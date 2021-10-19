На звезду «Великолепного века» пожаловались в полицию за оскорбления на съемках

На турецкого актера Бурака Озчивита, звезду сериала «Великолепный век», пожаловались в полицию за оскорбления на съемочной площадке. С заявлением в правоохранительные органы обратились члены съемочной группы сериала «Основание: Осман», сообщает турецкий телеканал NTV.

Начато расследование по факту жалобы, в ходе которого актер признался, что съемки сериала были изматывающими. «Но я никогда не ругался и не оскорблял никого. Любой, кто ко мне близок, знает, что я не такой человек», — отметил он.

Как уточняет издание Haber Turk, инцидент произошел в декабре 2020 года. На артиста пожаловались четыре члена съемочной группы. По их словам, артист вышел из палатки и принялся ругаться на сидевших рядом с ней людей, «глядя каждому из них в глаза». «Он ушел с площадки и сразу же вернулся, и все повторилось», — заявил очевидец.

36-летний Бурак Озчивит также известен по сериалам «Королек — птичка певчая» и «Черная любовь».