Звезда «Кадетства» рассказал о мечте закончить жизнь в монастыре

Советский и российский актер театра и кино Вадим Андреев рассказал о своей вере в бога и планах на жизнь. Его слова приводит портал Teleprogramma.pro.

63-летний артист заявил, что старается быть религиозным человеком, однако в последнее время у него редко получается посещать храмы и причащаться. «Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и "алтарничал". Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле», — сказал Андреев. В интервью он также поделился своей мечтой закончить жизнь в монастыре. «Но пока я еще далек от этого, я мирской», — подчеркнул актер.

Свой приход к вере он объяснил «чудесами», которые ему доводилось наблюдать. «Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — подытожил мужчина.

Вадим Андреев родился 30 марта 1958 года в Москве. В 1979 году окончил ВГИК, после чего работал на киностудии имени Горького. Широкой публике Андреев наиболее известен по художественным картинам «Баламут» и «У матросов нет вопросов», а также по ролям в таких отечественных сериалах, как «Кадетство» и «Шакал».

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