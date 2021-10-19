Установлен подозреваемый в смертельном отравлении животных в российском зоопарке

Полиция установила подозреваемого в отравлении двух бурых медведей в зоопарке Челябинска

Челябинские полицейские смогли установить подозреваемого в отравлении животных в местном зоопарке. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД пишет «Интерфакс».

Им оказался 32-летний местный житель. Россиянину, подозреваемому в смертельном отравлении двух бурых медведей, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователи выясняют, что послужило причиной совершения преступления.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, медведей отравили мышьяком.

О массовом отравлении животных в зоопарке Челябинска стало известно в сентябре. Скончались бурый медведь Степан, медведица Маша, а до этого умерли также самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».