Глава Минобороны анонсировал кругосветное путешествие по Северному полюсу

Задуманное шведским ученым Фредериком Паулсеном кругосветное путешествие состоится не по экватору, а вокруг Северного полюса. Об этом заявил министр обороны России, глава Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу, его цитирует телеканал «Звезда».

Во вторник, 19 октября, он поздравил лауреатов премии РГО в Центральном доме Российской армии в Москве. Обращаясь к участникам церемонии, Шойгу обратил внимание на проекты шведского путешественника Паулсена.

«Задумывались с ним еще два года назад. Мы обязательно это сделаем. Мы сделаем, конечно, кругосветное путешествие, но не по экватору, а вокруг Северного полюса. Он очень это хотел», — отметил российский министр.

Ранее министр обороны России заявил об усилении Северного флота для укрепления обороноспособности страны и защиты ее интересов в Арктике.