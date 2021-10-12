В Росгидромете оценили состояние льдов в Арктике

Улучшение состояния льдов в Северном Ледовитом океане способствует развитию судоходства на Северном морском пути, сообщили информационному агентству Regnum в пресс-службе Росгидромета.

Специалисты пояснили, что очищение прибрежных и центральных районов морей ото льда по сравнению с периодом 1970-х происходит раньше на 2−2,5 декады.

По словам представителей Росгидромета, если в 70−80-е годы XX века акватория арктических морей за лето очищалась на треть, то сейчас моря очищаются на две трети своей акватории. В этой ситуации допустимо использование практически всех стандартных маршрутов плавания (прибрежных, центральных и мористых).

Однако в локальных районах трассы Северного морского пути могут сохраняться сплоченные льды, пятна, языки тяжелых льдов, препятствующих судоходству — в проливе Вилькицкого и на подходах к нему, в восточной части Восточно-Сибирского моря (в районе Айонского ледяного массива), разъяснили специалисты.

Ранее в России предложили создать новые вездеходы для Арктики. В частности, старые образцы базовых шасси грузоподъемностью от 6 до 30 тонн намерены заменить на высокоунифицированные гусеничные машины семейства «Вездесущий».