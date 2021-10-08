Назван срок запуска спутников для контроля за льдами в Арктике

К 2025 году будут запущены спутники для контроля за льдами в Арктике и за метеообстановкой

К 2025 году будут запущены три спутника для контроля за льдами в Арктике и один для контроля за метеорологической обстановкой. Такой срок назвал вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его цитирует «Таймырский телеграф».

Также до 2025 года в Арктической зоне появятся четыре космических аппарата для обеспечения пользователей спутниковой связью, заметил вице-премьер.

Трутнев пояснил, что спутник для метеорологического мониторинга «Арктика-М» намерены вывести на орбиту в 2023 году. На реализацию проекта власти планируют направить шесть миллиардов рублей.

Ранее Трутнев заявлял, что круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) начнется в высоких широтах в 2023-2024 годах. Он пояснил, что в 2022 году будут запущены регулярные контейнерные перевозки, которые обеспечат доставку рыбной продукции из Дальнего Востока в европейскую часть России.

