Названа сумма для реновации городов Дальнего Востока

На масштабную реновацию городов Дальнего Востока решили выделить 500 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.
Сумму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудили президент России Владимир Путин и его полпред в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Отмечается, что сотни миллиардов рублей пойдут на снос старых строений и возведение новых объектов.
«Деньги колоссальные. Надо только вовремя включиться в эту работу, в том числе и регионам Дальнего Востока, а правительству — посмотреть, где какие приоритеты определить для того, чтобы эффективно эти средства были потрачены. Деньги есть, надо только ими воспользоваться грамотно и своевременно», — заявил Путин.
С идей реновации городов региона на ВЭФ Юрий Трутнев выступил ранее, он предложил рассмотреть инициативу главе государства. Свою позицию полпред объяснил тем, что состояние городов в округе влияет на стремление людей жить и работать в регионе.