Вездеходы нового образца предложили создать для Арктики

В России планируют создать улучшенные машины для воинских подразделений, которые будут формировать новую структуру перспективного парка, пишет газета «Красная звезда».

Эксперты предложили перевести на единое снегоболотоходное легкобронированное двухзвенное гусеничное базовое шасси грузоподъемностью до четырех тонн. На таких шасси хотят монтировать легкие версии вооружений. В прошлые годы эти объекты размещали на более чем десяти образцах базовых шасси гусеничной и колесной военной автомобильной и бронетанковой техники.

Кроме того, старые образцы базовых шасси грузоподъемностью от 6 до 30 тонн намерены заменить на высокоунифицированные гусеничные машины семейства «Вездесущий».

Ранее в России на мобильной платформе провели испытания нового комплекса мониторинга кораблей «Стратегия», разработанного Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи. «Стратегия» предназначена для отслеживания морской обстановки, информационной поддержки средств дальнего обнаружения и выработки рекомендаций для принятия решений в сфере регулирования судопотоков в морях и средней океанской зоне.