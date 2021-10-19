Знаменитость поделилась фотографией своей еды и вызвала отвращение у поклонников

Популярный подкастер и комик Джо Роган поделился с поклонниками фотографией огромной оленьей печени, которую он намеревался приготовить и съесть. Снимок был опубликован в Instagram.

По словам знаменитости, у большинства его знакомых печенка вызвала бы отвращение. «Печенка — странная штука, — написал Роган в подписи к фото. — Это не та еда, которая многим нравится, хотя она и относится к числу самых питательных вещей на этой планете. И что самое чудное, в отличие от нас, животные от печенки без ума».

Мнения читателей Instagram разделились. Некоторые поддержали Рогана и стали признаваться в любви к печенке, другие согласились с его друзьями, которые ее ненавидят. Один из пользователей, цитируемых сайтом Dmarge.com, рассказал, что терпеть не может печенку из-за ее вкуса и текстуры. «Хотела бы я, чтобы мне нравилась печенка, — написала в комментариях известная ныряльщица Кими Вернер. — Я все пытаюсь и пытаюсь, но никак».

Ранее сообщалось о музее отвратительной еды в шведском городе Мальмё. Среди прочего, его посетители могли посмотреть на хаукарль — исландскую вяленую акулу с сильным запахом аммиака. Она соседствовала со шведским сюрстреммингом — квашеной сельдью, которая месяцами киснет в бочонках и невыносимо воняет гнилой рыбой.