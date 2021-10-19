Синтезировано вещество для борьбы с загрязнением планеты

Российские ученые совместно с коллегами из Италии придумали новый способ синтезировать висмутат бария для переработки органических загрязнителей для очистки сточных вод и получения водородного топлива. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Висмутат бария является альтернативой широко используемым фотокаталитическим веществам, которые при облучении светом расщепляют органические молекулы на более простые соединения, не оказывающие токсичное воздействие. Обычно для этого используется оксид титана, но он функционирует только в присутствии ультрафиолета, что затрудняет его промышленное применение.

Новый фотокатализатор способен расщеплять воду и углекислый газ, что делает его потенциально полезным для снижения количества углекислого газа в атмосфере и борьбы с изменение климата на планете. Исследователи научились синтезировать висмутат бария в чистом виде без карбонатных примесей. Для этого они приготовили смесь нитрата бария и оксида висмута, измельчили ее и подвергли термической обработке. В результате были получены тонкие пленки на кварцевой подложке.

Результаты анализа показали, что висмут бария разлагает фенол быстрее, чем оксид титана. Как выяснилось впоследствии, фотокаталитичная активность вещества обусловлена положительно заряженными ответстиями (фотодырками) и кислородными радикалами.