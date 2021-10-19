Нашествие пауков началось в Северной Ирландии

Жители Северной Ирландии пожаловались на массовое нашествие маленьких черных пауков. Об этом сообщает BBC News.

В середине октября ирландцы стали все чаще замечать скопления пауков на различных поверхностях. Например, на машинах. Британский журналист Барра Бест выложил в Facebook видео, на котором видно, как по белой машине ползают десятки черных пауков.

Пользователи оставили под роликом множество комментариев — они рассказали про свой опыт встреч с пауками. «Моя машина выглядела точно так же сегодня! Вся в паутине. Я подумала, что схожу с ума!», — написала одна из них. Другой заметил: «А чем это вызвано? С нашей машиной случилось то же самое».

Энтомолог Майлз Нолан объяснил, что такое поведение пауков рода Erigone называется воздухоплаванием. Пауки используют паутину как воздушный шар, взлетают и перелетают на другую территорию. По словам Нолана, погодные условия в последние несколько дней как раз подходящие для полетов: солнечно и есть легкий ветер. Он добавил, что пауки не представляют опасности для людей. «Это сезонное явление, обычное для этого времени года, и это совершенно нормально», — заверил соотечественников энтомолог.

Erigone — род карликовых пауков. Они отличаются наличием зубов, граничащих с панцирем.

Ранее сообщалось, что в Австралии началось вторжение жирных ядовитых змей. Обычно сезон змей начинается в Австралии в сентябре и длится до марта, однако в 2021 году нашествие намного более серьезное из-за огромного количества мышей.